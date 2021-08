Nuovi servizi per i visitatori del borgo di Isola Santa (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sarà attivo da sabato, 7 agosto, il nuovo servizio di sosta per le auto ricavato nell'area dell'ex stabilimento dell'Azienda Italiana Acque srl in località Pollacce, nel comune di Careggine. Ne danno ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sarà attivo da sabato, 7 agosto, il nuovoo di sosta per le auto ricavato nell'area dell'ex stabilimento dell'Azienda Italiana Acque srl in località Pollacce, nel comune di Careggine. Ne danno ...

Advertising

virginiaraggi : Un’area abbandonata del quartiere San Lorenzo diventerà uno spazio aperto, sicuro e vivibile per tutti, con un inte… - INPS_it : #InpsComunica Dal 1° ottobre 2020 l'#Inps non rilascia più nuovi #PIN, per favorire il passaggio verso #SPID, #CIE… - SACEgroup : I risultati semestrali di SACE BT confermano l’impegno a supporto delle imprese italiane, in particolare #PMI. Mobi… - Stroncature1 : Da dove vengono le buone idee? L'adiacente possibile Se la generazione di nuove idee, nuova conoscenza, nuovi prod… - PagineGialle : Scopri i vantaggi di PgCasa Shop, come attivarlo in autonomia in pochi passaggi e impara subito come acquisire nuov… -