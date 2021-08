Maltempo nel Lecchese, allarme per la diga del Varrone: 120 evacuati da un campeggio (Di mercoledì 4 agosto 2021) Centoventi persone sono state evacuate da un campeggio di Dervio, centro della provincia di Lecco affacciato sul Lago di Como, a causa del pericolo causato dalla piena del torrente Varrone e dalla massa di acqua accumulatasi nell'invaso della diga di Pagnona. Il Comune di Dervio ha invitato gli abitanti a osservare la massima prudenza e a spostare le auto dai box garage. Lo stato dell'invaso e del torrente vengono tenuti costantemente monitorati. Due anni fa una situazione analoga nella stessa zona aveva causato danni ingenti. Anche la strada Tremenico-Subiale è stata chiusa per smottamenti. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 4 agosto 2021) Centoventi persone sono state evacuate da undi Dervio, centro della provincia di Lecco affacciato sul Lago di Como, a causa del pericolo causato dalla piena del torrentee dalla massa di acqua accumulatasi nell'invaso delladi Pagnona. Il Comune di Dervio ha invitato gli abitanti a osservare la massima prudenza e a spostare le auto dai box garage. Lo stato dell'invaso e del torrente vengono tenuti costantemente monitorati. Due anni fa una situazione analoga nella stessa zona aveva causato danni ingenti. Anche la strada Tremenico-Subiale è stata chiusa per smottamenti.

Advertising

Corriere : Maltempo, frana nel Lecchese. Paura per una diga: evacuate 120 persone da un campeggio - emergenzavvf : #Maltempo #Lombardia, nel pomeriggio di #oggi un forte temporale ha coinvolto la regione, in particolare le provinc… - bc_emergenza : RT @Corriere: Maltempo, frana nel Lecchese. Paura per una diga: evacuate 120 persone da un campeggio - bc_emergenza : RT @AnsaLombardia: Maltempo: 120 evacuati da un campeggio nel Lecchese. Chiusa per frana una strada provinciale, disagi anche nel Comasco |… - giannettimarco : RT @MediasetTgcom24: Maltempo, diga a rischio esondazione nel Lecchese: 120 persone evacuate da un campeggio #maltempo -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo nel Maltempo: chiusa per frana strada provinciale nel Lecchese Sempre a causa del maltempo, è allarme anche nella vicina Valvarrone per la piena del torrente Varrone. Intanto i vigili del fuoco di Como hanno effettuato una cinquantina di interventi a partire ...

Maltempo, violento temporale nel Comasco Como - Comasco ancora flagellato dal maltempo . I vigili del fuoco di Como hanno effettuato una cinquantina di interventi a partire dalle 16, quando sulla provincia di Como si sono abbattuti forti temporali. Una quarantina di pompieri ...

Maltempo, violento temporale nel Comasco IL GIORNO Maltempo, diga a rischio esondazione nel Lecchese: 120 persone evacuate da un campeggio Il Comune di Dervio ha invitato gli abitanti a osservare la massima prudenza e a spostare le auto dai box garage ...

Maltempo, Lecco: evacuate 120 persone da campeggio, frana su strada provinciale 04 agosto 2021 Centoventi persone sono state evacuate da un campeggio di Dervio, centro della provincia di Lecco affacciato sul Lago di Como, a causa del pericolo causato dalla piena del torrente Varr ...

Sempre a causa del, è allarme anche nella vicina Valvarrone per la piena del torrente Varrone. Intanto i vigili del fuoco di Como hanno effettuato una cinquantina di interventi a partire ...Como - Comasco ancora flagellato dal. I vigili del fuoco di Como hanno effettuato una cinquantina di interventi a partire dalle 16, quando sulla provincia di Como si sono abbattuti forti temporali. Una quarantina di pompieri ...Il Comune di Dervio ha invitato gli abitanti a osservare la massima prudenza e a spostare le auto dai box garage ...04 agosto 2021 Centoventi persone sono state evacuate da un campeggio di Dervio, centro della provincia di Lecco affacciato sul Lago di Como, a causa del pericolo causato dalla piena del torrente Varr ...