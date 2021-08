LIVE Nuoto di fondo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Paltrinieri in rimonta su Wellbrock (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.27: Ai 5.2 km Wellbrock, Rasovszky, a 8? Olivier, a 15? Paltrinieri, a 20? Fan, a 22? Wilimovsky 0.25: A occhio Paltrinieri si avvicina ad Olivier che è un po’ staccato dalla coppia di testa 0.21: Si avvicina ulteriormente Paltrinieri al trio di testa, attualmente guidato da Rasovszky 0.18 Al km 4.3 Olivier, Wellbrock, Rasovszky davanti, a 18? Paltrinieri 0.15: Paltrinieri sta operando un grande sforzo per provare a ricucire lo strappo 0.11: Wellbrock in testa, con 8 secondi di ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.27: Ai 5.2 km, Rasovszky, a 8? Olivier, a 15?, a 20? Fan, a 22? Wilimovsky 0.25: A occhiosi avvicina ad Olivier che è un po’ staccato dalla coppia di testa 0.21: Si avvicina ulteriormenteal trio di testa, attualmente guidato da Rasovszky 0.18 Al km 4.3 Olivier,, Rasovszky davanti, a 18?0.15:sta operando un grande sforzo per provare a ricucire lo strappo 0.11:in testa, con 8 secondi di ...

