Libano | esplosione un anno dopo | folla a piazza dei Martiri

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Per partecipare alle celebrazioni del primo anniversario della devastantedel porto di Beirut nel quale sono morte più di 200 persone, centinaia di persone staffluendo dalle prime ore ...

Advertising

Avvenire_Nei : #4agosto #Libano un anno fa l'esplosione al porto che uccise 207 persone - vaticannews_it : #4agosto #Libano ???? A un anno dall'esplosione nel porto di Beirut, l'appello di @Pontifex_it: 'Tanti hanno perso l'… - MSF_ITALIA : Un anno dopo l'esplosione di #Beirut. I bisogni medici e psicologici causati dall'incidente sono ancora enormi e la… - elena51847647 : RT @repubblica: Addio Beirut, un anno fa l'esplosione nel porto che innescò la fine del Libano - ZitelleArturo : RT @MSF_ITALIA: Un anno dopo l'esplosione di #Beirut. I bisogni medici e psicologici causati dall'incidente sono ancora enormi e la povertà… -

Ultime Notizie dalla rete : Libano esplosione

Per partecipare alle celebrazioni del primo anniversario della devastantedel porto di Beirut nel quale sono morte più di 200 persone, centinaia di persone stanno affluendo dalle prime ore del giorno nella centrale piazza dei Martiri. Le autorità si attendono una ...... guardiano della comunità dei frati di Beirut e ministro della Regione San Paolo (Giordania,... situati nel quartiere cristiano di Gemmayzeh, furono investiti dall'del 4 agosto del ...a un anno esatto dalle esplosioni che hanno devastato il porto di Beirut, il Libano sta attraversando la peggior crisi di sempre. Per un Paese che dipende quasi interamente dal commercio internazional ...La Catena della Solidarietà ha ricevuto donazioni pari a 7,6 milioni di franchi per l'aiuto alle vittime delle esplosioni nel porto di Beirut ...