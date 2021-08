La Regione Lazio è ancora ostaggio degli hacker. Fbi e Europol indagano sull’attacco insieme alla Polizia. I server non ripartiranno prima di tre giorni (Di mercoledì 4 agosto 2021) La Regione Lazio è ancora ostaggio degli hacker che nella notte tra sabato e domenica scorsa (leggi l’articolo) hanno violato i sistemi informatici mettendo ko i server che ospitano le piattaforma Salute Lazio. Un’intrusione gravissima, che ancora oggi non ha permesso di riattivare tutti i servizi e su cui, oltre alla Polizia postale e ai Servizi segreti (leggi l’articolo), ora sta indagando anche Fbi ed Europol. L’obiettivo degli investigatori, incrociando i dati, è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 4 agosto 2021) Lache nella notte tra sabato e domenica scorsa (leggi l’articolo) hanno violato i sistemi informatici mettendo ko iche ospitano le piattaforma Salute. Un’intrusione gravissima, cheoggi non ha permesso di riattivare tutti i servizi e su cui, oltrepostale e ai Servizi segreti (leggi l’articolo), ora sta indagando anche Fbi ed. L’obiettivoinvestigatori, incrociando i dati, è ...

Ultime Notizie dalla rete : Regione Lazio Attacco hacker a regione Lazio, anche Fbi collabora a indagini Anche Fbi e Europol stanno collaborando con la polista Postale italiana nelle indagini per il massiccio attacco hacker che da domenica ha colpito il Centro Elaborazione Dati della Regione Lazio ( COS'È IL RANSOMWARE - I TEMPI DI RIPRISTINO - I PRECEDENTI ). L'obiettivo degli investigatori, che stanno incrociando i dati forniti anche dall'estero, è individuare eventuali ...

Attacco hacker, anche Europol e FBI indagano sul caso Regione Lazio Ci sono anche Europol e FBI a lavoro con la Polizia Postale italiana nelle indagini per attacco hacker che ha colpito la Regione Lazio domenica scorsa. L'obiettivo degli investigatori è individuare eventuali similitudini con altri attacchi effettuati in passato con ransomware cryptolocker avvenuti in Italia e all'estero.

COVID: l'antiterrorismo indaga sull'ATTACCO HACKER alla REGIONE LAZIO che ha bloccato le VACCINAZIONI. Il VIDEO

Tutti gli errori della Regione Lazio nel difendersi da un attacco hacker Tra accessi senza autenticazione a due fattori e backup salvati in rete, gli errori emersi dopo l’attacco hacker alla Regione Lazio ...

