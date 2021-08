Il Belgio rifiuta il green pass (Di mercoledì 4 agosto 2021) Anche il Belgio rifiuta lo strumento liberticida denominato “green pass”. Lo ha detto il premier Alexander De Croo in una intervista al quotidiano DH: “Il nostro tasso di vaccinazione è molto più alto che in Francia. Non abbiamo bisogno di tali misure”. Dalle dichiarazioni del premier De Croo possiamo intuire che il Belgio, non seguirà la strada nefasta intrapresa dalla Francia, dove si protesta contro le nuove norme che renderanno obbligatorio il certificato covid per accedere a una serie di servizi e luoghi pubblici: in tutto il Paese vi sono stati cortei con migliaia di partecipanti, come avviene da ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 4 agosto 2021) Anche illo strumento liberticida denominato “”. Lo ha detto il premier Alexander De Croo in una intervista al quotidiano DH: “Il nostro tasso di vaccinazione è molto più alto che in Francia. Non abbiamo bisogno di tali misure”. Dalle dichiarazioni del premier De Croo possiamo intuire che il, non seguirà la strada nefasta intrapresa dalla Francia, dove si protesta contro le nuove norme che renderanno obbligatorio il certificato covid per accedere a una serie di servizi e luoghi pubblici: in tutto il Paese vi sono stati cortei con migliaia di partecipanti, come avviene da ...

Il Belgio rifiuta il green pass Nicola Porro Il Belgio rifiuta il green pass Anche il Belgio rifiuta lo strumento liberticida denominato “green pass”. Lo ha detto il premier Alexander De Croo in una intervista al quotidiano DH: “Il nostro tasso di vaccinazione è molto più alto ...

Il Belgio rifiuta il green pass - Seconda parte Secondo De Croo, l’unico utilizzo obbligatorio del certificato covid potrebbe riguardare” i grandi eventi”, ma solo temporaneamente, al massimo “fino a settembre”. L’Italia è a buon punto con le vacci ...

