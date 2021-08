FBI – Most Wanted: su Italia1 lo spin off della serie di Rai2 incentrato sui criminali più ricercati. Protagonista Julian McMahon (Di mercoledì 4 agosto 2021) FBI Most Wanted Da giovedì 5 agosto, arriva in prime-time su Italia 1 la prima visione assoluta dell’action-crime FBI: Most Wanted spin-off di FBI (in onda su Rai2), prodotto dal pluripremiato Dick Wolf (Chicagofranchising, Law & Order). FBI: Most Wanted – già rinnovata per una terza stagione – ha esordito lo scorso anno sul network americano CBS risultando il nuovo titolo più visto della stagione con oltre 10 milioni di spettatori. La serie si concentra sulla divisione che ha il compito di rintracciare e catturare ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 4 agosto 2021) FBIDa giovedì 5 agosto, arriva in prime-time su Italia 1 la prima visione assoluta dell’action-crime FBI:-off di FBI (in onda su), prodotto dal pluripremiato Dick Wolf (Chicagofranchising, Law & Order). FBI:– già rinnovata per una terza stagione – ha esordito lo scorso anno sul network americano CBS risultando il nuovo titolo più vistostagione con oltre 10 milioni di spettatori. Lasi concentra sulla divisione che ha il compito di rintracciare e catturare ...

