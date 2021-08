Covid, via libera Stato - Regioni - Comuni a rafforzamento trasporti locali (Di mercoledì 4 agosto 2021) "La Conferenza unificata ha dato il via libera all'intesa sullo schema di decreto del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 4 agosto 2021) "La Conferenza unificata ha dato il viaall'intesa sullo schema di decreto del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle ...

Advertising

HuffPostItalia : Covid, New York sposa la via italiana: pass vaccinale per palestre e ristoranti - riotta : Morire di Covid a 11 anni nella mia città con genitori seguaci di medicine fasulle e perniciose - eziomauro : Covid, Mattarella: 'La vaccinazione è un dovere morale e civico' - debugliesnews : #COVID19: Ivermectina come potenziale farmaco terapeutico - lorenzocasalin4 : RT @lorenzocasalin4: Vaccino covid, Richeldi: 'Obbligo utile in fase emergenziale' - Adnkronos -