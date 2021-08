Covid, salgono ricoveri ordinari (+113) e terapie intensive (+2). Tasso positività al 3,1% (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nel bollettino del 4 agosto, aumentano i positivi negli ospedali: in rianimazione ci sono 260 persone e negli altri reparti 2.309. Nelle ultime 24 ore sono stati 6.596 i nuovi casi in Italia, su 215.748 tamponi. Dall'inizio della pandemia, i casi totali sono 4.369.964 e le vittime 128.136 (+21) Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nel bollettino del 4 agosto, aumentano i positivi negli ospedali: in rianimazione ci sono 260 persone e negli altri reparti 2.309. Nelle ultime 24 ore sono stati 6.596 i nuovi casi in Italia, su 215.748 tamponi. Dall'inizio della pandemia, i casi totali sono 4.369.964 e le vittime 128.136 (+21)

Advertising

aostapresse : Oltre 90 positivi in Valle, dove i contagi da covid-19 salgono in maniera progressiva. Quaranta ragazzi in vacanza… - cafifal : RT @fanpage: ULTIM'ORA #4agosto - Salgono ancora i contagi da #Covid_19 in Italia - Marilenapas : RT @fanpage: ULTIM'ORA #4agosto - Salgono ancora i contagi da #Covid_19 in Italia - fanpage : ULTIM'ORA #4agosto - Salgono ancora i contagi da #Covid_19 in Italia - IdeawebTV : Savigliano, salgono ancora i positivi al Covid. Il sindaco Ambroggio: “Vaccinarsi, mascherina ed evitare assembrame… -