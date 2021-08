Contratto di relazione | ecco cos' è e perché potrebbe far funzionare meglio la coppia

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Se diciamodi, potresti pensare a due cose. O ti viene in mente quello che Sheldon aveva stilato per la sua fidanzata Amy (e per qualsiasi altra persona con cui intrattenesse un rapporto, amico e coinquilino compreso), oppure potresti pensare al mondo BSDM e del fetish, raccontato – seppur all’acqua di rose – nella trilogia letteraria e cinematografica delle Cinquanta sfumature. Ebbene, diciamo che la prima opzione, quella della serie The Big Bang Theory, si avvicina molto di più al concetto dididi cui vogliamo parlarti, che tra l’altro comprende, in un certo senso, anche gli ...