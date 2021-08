Continua l’estate con Evin (Di mercoledì 4 agosto 2021) ANCONA – Vincenzo Di Puoti, in arte Evin, è un cantautore e musicista nato nella provincia di Caserta. Vive nel mondo musicale praticamente da piccolo, seguendo le orme del padre, famiglia di musicisti. Inizia il suo percorso da cantautore nel 2013: alcuni suoi brani sono riusciti ad entrare in varie compilation estive, come hit mania, finalista di Sanremo Rock e soprattutto presentatore di “Sanremo Rock” e “Una voce per Sanremo” nella regione Campania. Ha fatto comparse in vari film, conoscendo alcuni colossi del mondo dello spettacolo, è stato attore di musical e autore della colonna sonora di un musical. Inizia il progetto con Piccolo & Di Salvo, due produttori ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 4 agosto 2021) ANCONA – Vincenzo Di Puoti, in arte, è un cantautore e musicista nato nella provincia di Caserta. Vive nel mondo musicale praticamente da piccolo, seguendo le orme del padre, famiglia di musicisti. Inizia il suo percorso da cantautore nel 2013: alcuni suoi brani sono riusciti ad entrare in varie compilation estive, come hit mania, finalista di Sanremo Rock e soprattutto presentatore di “Sanremo Rock” e “Una voce per Sanremo” nella regione Campania. Ha fatto comparse in vari film, conoscendo alcuni colossi del mondo dello spettacolo, è stato attore di musical e autore della colonna sonora di un musical. Inizia il progetto con Piccolo & Di Salvo, due produttori ...

