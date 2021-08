Catania: evade dai domiciliari per andare a comprarsi gli arancini (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nel maggio del 2018 una gioielleria di Arezzo fu rapinata da una banda di ladri professionisti. I rapinatori del Centro Italia All'epoca dei fatti quattro persone, di cui tre originarie dell'Est Europa e una della Sicilia, architettarono un piano perfetto per derubare Fabrizio Santini. Uno di loro si finse cliente, bussò per entrare e iniziò a conversare con l'orafo. Durante una chiacchierata, all'improvviso prese dalla tasca uno spray al peperoncino per spruzzarlo in pieno viso al gioielliere. Immediatamente i suoi complici entrarono, si fecero dare la chiave della cassaforte e portarono via un ingente bottino. Il commerciante riuscì a fornire agli inquirenti alcuni dettagli imprtanti e ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nel maggio del 2018 una gioielleria di Arezzo fu rapinata da una banda di ladri professionisti. I rapinatori del Centro Italia All'epoca dei fatti quattro persone, di cui tre originarie dell'Est Europa e una della Sicilia, architettarono un piano perfetto per derubare Fabrizio Santini. Uno di loro si finse cliente, bussò per entrare e iniziò a conversare con l'orafo. Durante una chiacchierata, all'improvviso prese dalla tasca uno spray al peperoncino per spruzzarlo in pieno viso al gioielliere. Immediatamente i suoi complici entrarono, si fecero dare la chiave della cassaforte e portarono via un ingente bottino. Il commerciante riuscì a fornire agli inquirenti alcuni dettagli imprtanti e ...

Advertising

Ettore572 : RT @ilSicilia: #Cronaca #arancine Catania, evade dai domiciliari per comprare arancine: arrestato pregiudicato - RADIOBRUNO1 : A tradirlo la voglia di arancini...?? #Catania #arancini #arrestidomiciliari #RadioBruno #3agosto - MeridioNews : Litiga con i familiari ed evade dai domiciliari Subito dopo spiega alla polizia la decisione - erne6769 : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Evade dai domiciliari per mangiare arancini, arrestato un catanese - - VirginiaPanzeri : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Evade dai domiciliari per mangiare arancini, arrestato un catanese - -