Brusaferro dice sì alla terza dose di vaccino per i più fragili dopo sei mesi

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Ladelsarà necessaria per gli immunodepressi a sei-settedall’ultima puntura. Ad annunciarlo, in un’intervistaStampa, è Silvio, presidente dell’Istituto superiore di sanità e portavoce del Comitato tecnico scientifico. Che però all’obbligo vaccinale per i docentidi preferire comunque il senso civico «del proteggere se stessi e chi ci è vicino».fa notare anzitutto che la crescita dei contagi «ora sembra più contenuta». Ma «dobbiamo vedere se il trend tiene», precisa. «Per evitare una quarta ondata ...

Ultime Notizie dalla rete : Brusaferro dice

..., presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e portavoce del Comitato Tecnico Scientifico, in un'intervista al quotidiano La Stampa , che sulla necessità della terza dose vaccinale...Che però all'obbligo vaccinale per i docentidi preferire comunque il senso civico "del proteggere se stessi e chi ci è vicino".fa notare anzitutto che la crescita dei contagi "ora ...Così Silvio Brusaferro in un'intervista alla Stampa sulla necessità della terza dose vaccinale per combattere nuove ondate del Covid ...Il presidente dell’Iss e portavoce del Cts a La Stampa: "Necessario ulteriore richiamo per immunodepressi a 6-7 mesi dall’ultima puntura effettuata" ...