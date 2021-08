Battiti Live 2021 replica quarta puntata | quando rivedere la serata del 3 agosto su La5 e in streaming

Advertising

Pettyred1 : RT @Diregiovani: Un momento davvero emozionante a #BattitiLive con la dedica di #Aka7even a #MicheleMerlo ?? - LaDeny_ : @BBislacca ?????? pure io allora posso cantare a battiti live - FanFerrante : @CViaggiatrice @fraversion era proprio battiti live? cioè sei sicura era la gregoraci? - Diregiovani : Un momento davvero emozionante a #BattitiLive con la dedica di #Aka7even a #MicheleMerlo ?? - yerodinmfs : Serata a tema 'cantanti battiti Live' @meredithmfs si prenota per Giacomo Urtis -

Ultime Notizie dalla rete : Battiti Live

Clementino a2021/ Sorpresa con Rocco Hunt: "Il primo a credere in me" Gigi Marzullo, approfittando dell'argomento, chiedendo quindi alla signora Dacia Maraini come mai si muore: "...L'estate Italiana prosegue a ritmo di musica con l'appuntamento settimanale di Radio Norba Cornetto. Giunto alla sua 19esima edizione, lo show canoro in onda su Italia 1 è ospitato al Castello Aragonese di Otranto. Al timone della trasmissione ci sono ancora una volta Alan Palmieri e ...Giacomo Urtis è stato pesantemente attaccato da Flora Canto dopo aver cantato nel famoso programma condotto da Elisabetta Gregoraci; la moglie del ...Battiti Live 2021, le anticipazioni della quarta puntata. Nonostante l’emergenza sanitaria legata al Covid e con tutte le restrizioni rispettate, per il secondo anno consecutivo, la manifestazione mus ...