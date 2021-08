Barbie diventa vaccinologa, in onore della ricercatrice di AstraZeneca (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nelle sue tante impersonificazioni, a Barbie, in epoca di pandemia, non poteva mancare quella di scienziata. La Mattel, l’azienda produttrice della bambola più famosa al mondo, ha creato una speciale versione di Barbie in onore della co-creatrice del vaccino anti-Covid di Oxford, la professoressa Sarah Gilbert. La 59enne scienziata britannica, che ha guidato il team di esperti che hanno creato il vaccino poi prodotto e distribuito da AstraZeneca, all’inizio ha trovato l’iniziativa “molto strana”, ma poi ha detto di sperare che la Barbie-ricercatrice possa ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nelle sue tante impersonificazioni, a, in epoca di pandemia, non poteva mancare quella di scienziata. La Mattel, l’azienda produttricebambola più famosa al mondo, ha creato una speciale versione diinco-creatrice del vaccino anti-Covid di Oxford, la professoressa Sarah Gilbert. La 59enne scienziata britannica, che ha guidato il team di esperti che hanno creato il vaccino poi prodotto e distribuito da, all’inizio ha trovato l’iniziativa “molto strana”, ma poi ha detto di sperare che lapossa ...

Advertising

Adnkronos : #Barbie ora è anche vaccinologa, in onore della ricercatrice di AstraZeneca. #covid - infoitsalute : AstraZeneca, la dottoressa pioniera dei vaccini diventa una Barbie - SimoneGiani2 : La creatrice del vaccino AstraZeneca diventa una Barbie, fruibile però solo per gli over 60. - claudeger55 : Domande: ci vuole consenso del 'modello'. Immagino sia a titolo gratuito.. ; qual è obiettivo 'morale' di simile 'c… - statodelsud : Covid, scienziata del vaccino AstraZeneca diventa una Barbie. VIDEO -