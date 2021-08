Ascolti tv 3 agosto 2021: la miniserie di Canale5 batte Raffaella Carrà in replica (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ascolti tv: terza posizione per il programma sulle Olimpiadi e poi Battiti Live Canale5 vince la prima serata per Ascolti tv, registrando l’11,4% di share media e 1,617 milioni di telespettatori con la prima puntata della miniserie Olivia – Forte come la verità. Niente a che vedere con i dati di settimana scorsa per l’ammiraglia Mediaset, che con il finale di stagione di Temptation Island aveva raccolto il 27,4% e 3,6 milioni. Seconda posizione ieri sera per la replica di Carramba! Che sorpresa all’8,6% e 1,329 milioni d’italiani collegati, mentre sette giorni fa aveva fatto il 9,2% e 1,5 milioni. Chiude ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 4 agosto 2021)tv: terza posizione per il programma sulle Olimpiadi e poi Battiti Livevince la prima serata pertv, registrando l’11,4% di share media e 1,617 milioni di telespettatori con la prima puntata dellaOlivia – Forte come la verità. Niente a che vedere con i dati di settimana scorsa per l’ammiraglia Mediaset, che con il finale di stagione di Temptation Island aveva raccolto il 27,4% e 3,6 milioni. Seconda posizione ieri sera per ladi Carramba! Che sorpresa all’8,6% e 1,329 milioni d’italiani collegati, mentre sette giorni fa aveva fatto il 9,2% e 1,5 milioni. Chiude ...

