Analisi del prezzo di Bitcoin: BTC fatica sotto i $40.000

Il consolidamento di Bitcoin al di sotto di $40.000 continua per il terzo giorno consecutivo questa settimana, mentre il mercato si raffredda dal recupero di quella appena trascorsa. Il mercato delle criptovalute ha continuato la sua fase di consolidamento dopo il recupero della scorsa settimana. Bitcoin non è riuscito a raggiungere nuovamente il livello di $40.000 e addirittura è sceso al di sotto della soglia di $39.000. Tra le principali criptovalute, Bitcoin e Dogecoin sono le uniche a essere scambiate in rosso nelle ultime 24 ore. Il prezzo di BTC è sceso ieri al di sotto di $39.000.

Ultime Notizie dalla rete : Analisi del GfK, la tecnologia cresce del +21,3% nei primi sei mesi del 2021 E' un buon momento per la 'tecnologia', come emerge da molte analisi di mercato. E' il caso delle rilevazioni GfK Market Intelligence, secondo cui nei primi sei mesi del 2021 prosegue il trend positivo della Tecnologia di consumo in Italia , con un importante ...

Come visualizzare in 3D nanoparticelle di grafene nelle cellule 'Inoltre la modalità di imaging in flusso consente un'analisi statistica estesa che potrà svelare meglio i meccanismi di internalizzazione di nanoparticelle e del loro effetto sulle cellule. Il team ...

Il dopo-regata: l'analisi del DT Marchesini e le dichiarazioni di Mattia Federazione Italiana Vela Pwc: in I sem attivita' M&A da record, +30% volume operazioni globali, +19% in Italia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 ago - Dopo il calo del secondo trimestre 2020, l'attivita' di m&a a livello mondiale ha recuperato e superato i livelli del 2019 confermando, anche nel prim ...

Kantar annuncia la cessione del business di Reputation Intelligence Kantar, il gruppo mondiale di analisi dei dati e consulenza di branding partecipato al 40% da WPP, ha annunciato la proposta di vendere il business Reputation Intelligence al gruppo ...

