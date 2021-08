Accordo tra Provincia e Inapp per l’uso in comodato di alcuni ambienti del Centro per l’Impiego (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoProvincia di Benevento e l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche hanno raggiunto l’intesa per l’affidamento in comodato d’uso di alcuni ambienti del Centro per l’Impiego, di proprietà della Provincia in via XXV Luglio. L’Inapp, versando un canone ricognitorio, avrà accesso ai locali per portare avanti le proprie attività d’istituto. Lo comunica il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, che conferma l’intenzione della sua Amministrazione di cooperare con le Autorità ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodi Benevento e l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche hanno raggiunto l’intesa per l’affidamento ind’uso didelper, di proprietà dellain via XXV Luglio. L’, versando un canone ricognitorio, avrà accesso ai locali per portare avanti le proprie attività d’istituto. Lo comunica il presidente delladi Benevento, Antonio Di Maria, che conferma l’intenzione della sua Amministrazione di cooperare con le Autorità ...

