32ESIMI DI COPPA ITALIA: IL 13 AGOSTO A LIGNANO PORDENONE-SPEZIA (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il PORDENONE affronterà lo SPEZIA nei 32ESIMI (gara secca) della COPPA ITALIA 2021/2022. L’incontro si svolgerà venerdì 13 AGOSTO allo stadio “Teghil” di LIGNANO Sabbiadoro (inversione di campo richiesta dallo SPEZIA). Calcio d’inizio alle 17:45. Diretta tv sul Canale 20 di Mediaset. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ilaffronterà lonei(gara secca) della2021/2022. L’incontro si svolgerà venerdì 13allo stadio “Teghil” diSabbiadoro (inversione di campo richiesta dallo). Calcio d’inizio alle 17:45. Diretta tv sul Canale 20 di Mediaset. Powered by WPeMatico

Advertising

QuiMediaset_it : #CoppaItalia per i prossimi tre anni su #Mediaset: in esclusiva assoluta tutti i match 2021-2024. Al via venerdì 16… - udine20 : 32ESIMI DI COPPA ITALIA: IL 13 AGOSTO A LIGNANO PORDENONE-SPEZIA - - sportli26181512 : #Calcio, Coppa Italia. Si comincia sabato con Como-Catanzaro: Coppa Italia al via sabato con Como-Catanzaro. Domeni… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Svelato il tabellone e il programma dei 32esimi - infoitsport : Coppa Italia, ecco il tabellone dei 32esimi. Gare su Mediaset tra il 13 e il 16 agosto -