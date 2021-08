Zaffaroni nuovo allenatore del Cosenza: accordi totali (Di martedì 3 agosto 2021) Marco Zaffaroni sarà il nuovo allenatore del Cosenza. Gli accordi sono totali da tempo, oltre 20 giorni fa vi avevamo annunciato che, malgrado tutte le notizie convergessero su Dionigi, proprio Zaffaroni aveva le caratteristiche per diventare il nuovo allenatore del Cosenza. Con il Chievo escluso definitivamente, lo stesso Chievo che lo aveva annunciato, ora l’autostrada per Cosenza è libera. Foto: Twitter Chievo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 3 agosto 2021) Marcosarà ildel. Glisonoda tempo, oltre 20 giorni fa vi avevamo annunciato che, malgrado tutte le notizie convergessero su Dionigi, proprioaveva le caratteristiche per diventare ildel. Con il Chievo escluso definitivamente, lo stesso Chievo che lo aveva annunciato, ora l’autostrada perè libera. Foto: Twitter Chievo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

