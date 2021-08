Veronica Surrentino presenta il nuovo singolo | “A passo lento”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 3 agosto 2021) ROMA – “Scrivo le mie canzoni come se fossero una seduzione dello spirito e le affido alle sapienti mani dei musicisti con cui collaboro; so che sapranno realizzare ogni arrangiamento nel rispetto dell’intensità con cui sono state composte”. Non capita spesso di ascoltare una cantante con un percorso discografico relativamente breve, parlare della sua esperienza in questi termini. Già dal suo primo EP di debutto “Notte Verrà” (2020) ha dato risalto ad una voce che rapuna vera speranza per il panorama musicale italiano, in grado di spaziare dal pop al blues., che ha pubblicato il 16 luglio un ...