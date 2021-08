Verbali di Amara, il pm Storari sentito per 2 ore dal Csm. L’avvocato: “La fiducia accordata da 250 magistrati non è stata strumentalizzata” (Di martedì 3 agosto 2021) È il D-day per Paolo Storari, il pm di Milano che ha denunciato in maniera irrituale e fuori da ogni protocollo la presunta inerzia dei vertici della procura sui Verbali di Piero Amara. Il magistrato, indagato a Brescia per aver consegnato all’allora consigliere del Csm Piercamillo Davigo le dichiarazioni delL’avvocato ex legale esterno di Eni sulla presunta loggia Ungheria, è stato ascolto dai componenti del Csm per essere audito nell’ambito della vicenda dei Verbali in cui Amara elencava 74 nomi di personaggi delle istituzioni, magistrati e forze dell’ordine sostenendo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) È il D-day per Paolo, il pm di Milano che ha denunciato in maniera irrituale e fuori da ogni protocollo la presunta inerzia dei vertici della procura suidi Piero. Il magistrato, indagato a Brescia per aver consegnato all’allora consigliere del Csm Piercamillo Davigo le dichiarazioni delex legale esterno di Eni sulla presunta loggia Ungheria, è stato ascolto dai componenti del Csm per essere audito nell’ambito della vicenda deiin cuielencava 74 nomi di personaggi delle istituzioni,e forze dell’ordine sostenendo ...

