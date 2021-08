Un fiore colorato “spunta” in una via di Milano: la street art di Pao (Di martedì 3 agosto 2021) Pao è un artista di strada che lavora anche su tela. Le sue opere impreziosiscono i luoghi in cui appaiono. Così è per via Cesare Cesariano, Milano: un fiore, grande e colorato, per l’area giochi. Dono dell’associazione Orticola Lombardia si chiama “Primo giorno di primavera”. “Ringraziamo Orticola – le parole dell’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran – per questa installazione che caratterizzerà ancora di più una piazzetta a cui tante e tanti milanesi, giovani e meno giovani, si sono affezionati anche grazie alla presenza vivace dell’arte di Pao”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) Pao è un artista di strada che lavora anche su tela. Le sue opere impreziosiscono i luoghi in cui appaiono. Così è per via Cesare Cesariano,: un, grande e, per l’area giochi. Dono dell’associazione Orticola Lombardia si chiama “Primo giorno di primavera”. “Ringraziamo Orticola – le parole dell’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran – per questa installazione che caratterizzerà ancora di più una piazzetta a cui tante e tanti milanesi, giovani e meno giovani, si sono affezionati anche grazie alla presenza vivace dell’arte di Pao”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

