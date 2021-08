Tutto confermato | è fatta per Bonazzoli alla Salernitana

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 3 agosto 2021) Ve lo avevamo anticipato due sere fa, adesso siamo ai dettagli. Federico, punta centrale classe 1997, lascia la Sampdoria per andare in prestito. Il calciatore aveva già detto sì e l’operazione andava solo formalizzata. Ora c’è il via libera definitivo. Un nuovo attaccante a disposizione di Castori. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.