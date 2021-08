Tutino-Parma | l' affare sta per saltare | divergenze sulle cifre | i dettagli

(Di martedì 3 agosto 2021) Gennaro, che sembrava ormai ad un passo dal, potrebbe non trasferirsi più in Emilia. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, l'potrebbeper alcuneriguardanti il prezzo del cartellino del giocatore. Se la trattativa dovesse rivelarsi un flop, Monza e soprattutto Salernitana sarebbero pronte ad approfittarne. Proprio con la maglia di quest'ultima, durante la scorsa stagione,ha realizzato 14 gol e 7 assist in 38 presenze tra campionato e Coppa Italia (fonte: transfermarkt.it). L'ipotesi di un ritorno in maglia granata ...

03.08.2021 12:30 - Tuttosport - Tutino al Parma sta per saltare: ci sono divergenze sulle cifre ; 03.08.2021 12:20 - Nainggolan avvicina Nandez all'Inter: affare prossimo alla con ...Rischierebbe seriamente di arenarsi la trattativa tra Napoli e Parma per Gennaro Tutino, che piace anche alla Salernitana.