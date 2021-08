Traffico Roma del 03-08-2021 ore 11:30 (Di martedì 3 agosto 2021) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati all’appuntamento con il Traffico Traffico veramente poco questa mattina sulle strade della capitale tuttavia non mancano gli incidente quello avvenuto in via della Casetta Mattei all’altezza di via Andrea del Verrocchio che vede coinvolti 4 veicoli provoca code nelle due direzioni altro incidente all’EUR è sul quadrato della Concordia e anche qui sono possibili ripercussioni al Traffico altre cose in via Trionfale all’altezza del San Filippo Neri nelle due direzioni è in via Boccea all’altezza di via Gregorio VII fuori dal raccordo anulare segnali ha manco chiude per lavori sulla ... Leggi su romadailynews (Di martedì 3 agosto 2021) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati all’appuntamento con ilveramente poco questa mattina sulle strade della capitale tuttavia non mancano gli incidente quello avvenuto in via della Casetta Mattei all’altezza di via Andrea del Verrocchio che vede coinvolti 4 veicoli provoca code nelle due direzioni altro incidente all’EUR è sul quadrato della Concordia e anche qui sono possibili ripercussioni alaltre cose in via Trionfale all’altezza del San Filippo Neri nelle due direzioni è in via Boccea all’altezza di via Gregorio VII fuori dal raccordo anulare segnali ha manco chiude per lavori sulla ...

pierri55 : RT @GRAB_Roma: Finalmente #Colosseo sarà libero da #traffico e #inquinamento. Progetto #GRAB è pronto, s’aspetta ?? da Conferenza Servizi.… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Via Tuscolana ?????? Rallentamenti all'altezza di Via Valerio Publicola > GRA #Luceverde #Lazio - marketingpmi : RT @GRAB_Roma: Finalmente #Colosseo sarà libero da #traffico e #inquinamento. Progetto #GRAB è pronto, s’aspetta ?? da Conferenza Servizi.… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente #Traffico - Via Trionfale ?????? Rallentamenti all'altezza di via di Casal del Marmo <--> #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - SR148 Pontina ?????? Rallentamenti presso uscita Pomezia Nord > Bivio Via Cristoforo Colombo #Luceverde #Lazio -