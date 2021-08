Torna l’incubo Covid a Wuhan, sette nuovi contagi. Test su 11 milioni di residenti, uscite limitate a uno per famiglia (Di martedì 3 agosto 2021) l’incubo Covid-19 riTorna a Wuhan dopo mesi di assenza: all’indomani dell’annuncio di sette lavoratori migranti risultati positivi, le autorità del capoluogo dell’Hubei ha annunciato il Test di tutti i suoi residenti, come risposta immediata contro il Covid-19. Le autorità di Wuhan, dove per primo fu rilevato il nuovo coronavirus a fine 2019, avevano già effettuato un’operazione simile lo scorso anno, dopo la caduta del lockdown e il ritorno alla normalità deciso ad aprile. La città di 11 milioni di abitanti, che non ... Leggi su open.online (Di martedì 3 agosto 2021)-19 ridopo mesi di assenza: all’indomani dell’annuncio dilavoratori migranti risultati positivi, le autorità del capoluogo dell’Hubei ha annunciato ildi tutti i suoi, come risposta immediata contro il-19. Le autorità di, dove per primo fu rilevato il nuovo coronavirus a fine 2019, avevano già effettuato un’operazione simile lo scorso anno, dopo la caduta del lockdown e il ritorno alla normalità deciso ad aprile. La città di 11di abitanti, che non ...

Advertising

infoitinterno : Covid, torna l'incubo a Wuhan: la pandemia fa ancora paura - zazoomblog : Covid torna l’incubo a Wuhan: la pandemia fa ancora paura - #Covid #torna #l’incubo #Wuhan: - StefaniaFalone : RT @ilmessaggeroit: Wuhan, torna l'incubo Covid: 7 nuovi positivi dopo mesi di assenza del virus - ilriccionesauna : @Valeriotta_ I miei mi dicevano: toccati la testa che l'incubo va via e non torna più - ilaeskin : soon... l'incubo torna ahahah -