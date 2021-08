Temptation Island: Manuela su Luciano 'Ancora presto per dire se sia vero amore' (Di martedì 3 agosto 2021) L'esperienza a Temptation Island ha decretato la fine della relazione tra Manuela Carriero e Stefano Sirena. I due hanno deciso di partecipare allo show di Canale 5 per scoprire se Ancora c'era un sentimento che li legava e alla fine del percorso hanno compreso che questo sentimento non esisteva più. Proprio per questo motivo entrambi hanno legato molto con i single presenti all'interno del programma condotto da Filippo Bisciglia. Ora che il programma è terminato, Stefano infatti continua a trascorrere le sue giornate in compagnia di Federica Cleo e Manuela invece sta trascorrendo le vacanze insieme a ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 3 agosto 2021) L'esperienza aha decretato la fine della relazione traCarriero e Stefano Sirena. I due hanno deciso di partecipare allo show di Canale 5 per scoprire sec'era un sentimento che li legava e alla fine del percorso hanno compreso che questo sentimento non esisteva più. Proprio per questo motivo entrambi hanno legato molto con i single presenti all'interno del programma condotto da Filippo Bisciglia. Ora che il programma è terminato, Stefano infatti continua a trascorrere le sue giornate in compagnia di Federica Cleo einvece sta trascorrendo le vacanze insieme a ...

