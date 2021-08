Sondaggi politici oggi | la Lega ormai è cronicamente seconda

(Di martedì 3 agosto 2021) Papeete, green pass, il ritorno al grande classico degli sbarchi dei migranti: niente è stato efficace per ladi Salvini che secondo idi SWG per TgLa7 non riesce più a superare Fratelli d’Italia. A guardare i dati il Carroccio non ha avuto una settimana negativa. Anzi, rispetto a sette giorni fa la forza politica del “Capitano” cresce dello 0.3%. Ma FdI fa altrettanto vanificando gli sforzi di Salvini che le sta tentando tutte per riconquistare elettori. E così il partito di Giorgia Meloni questa settimana si attesta al 20.6% contro il 20,3 della. Il trend è positivo anche per il Partito ...

I sondaggi politici si susseguono contraddittori, e non sono neanche coerenti. Cala un candidato ma sale il ... Non capisco la smania dei politici di sfidarsi anche in libreria. Non hanno il tempo di scrivere di ... I partiti di Salvini e Meloni si contendono il primo posto, col PD terzo a meno di un punto di distanza. M5S in recupero. In base alla Supermedia dei sondaggi YouTrend/Agi aggiornata al 29 (...)