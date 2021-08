Sardegna zona gialla, regione rischia con nuovi parametri (Di martedì 3 agosto 2021) Sardegna a rischio zona gialla: quindi regole e misure più stringenti già ad agosto, nella stagione del turismo, soprattutto per chi non è in possesso di green pass. L’isola, che ha visto crescere progressivamente l’occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid-19 nei reparti di terapia intensiva, è arrivata a toccare – secondo gli ultimi dati dell’Agenzia per i servizi sanitari (Agenas) – la soglia critica del 10% (era all’1% a metà luglio) e, qualora sforasse questa percentuale, passerebbe in zona gialla secondo i nuovi parametri per il cambio colore delle ... Leggi su italiasera (Di martedì 3 agosto 2021)a rischio: quindi regole e misure più stringenti già ad agosto, nella stagione del turismo, soprattutto per chi non è in possesso di green pass. L’isola, che ha visto crescere progressivamente l’occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid-19 nei reparti di terapia intensiva, è arrivata a toccare – secondo gli ultimi dati dell’Agenzia per i servizi sanitari (Agenas) – la soglia critica del 10% (era all’1% a metà luglio) e, qualora sforasse questa percentuale, passerebbe insecondo iper il cambio colore delle ...

