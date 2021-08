Advertising

romaforever_it : CALCIOMERCATO Roma, UFFICIALE: Tall all'Olimpia Lubiana - sportli26181512 : Roma, Tall ceduto all’Olimpia Lubiana: L'attaccante fuori quota con la Primavera è stato ceduto a titolo definitivo… - Beate721 : RT @ilRomanistaweb: Ufficiale, #Tall ceduto all'#OlimpiaLubiana L'attaccante classe 2001 della Primavera di Alberto De Rossi si trasferisc… - ilRomanistaweb : Ufficiale, #Tall ceduto all'#OlimpiaLubiana L'attaccante classe 2001 della Primavera di Alberto De Rossi si trasfe… - forzaroma : #Roma, ceduto a titolo definitivo #Tall all'Olimpia Lubiana #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Tall

- Lacede i giocatori della Primavera ormai fuori quota. L'avventura di Lamineallasi è conclusa. Il giocatore , come comunicato dal profilo Twitter ufficiale del club, è stato ceduto a titolo definitivo all'Olimpia Lubiana, che aveva anche preso in prestito Coric la ...Attraverso il proprio profilo Twitter laha ufficializzato l'addio di Lamine. Il giovane calciatore classe 2001 lascia i giallorossi a titolo definitivo per approdare all'Olimpia Lubiana. Per lui nella scorsa stagione 40 presenze ...E' arrivata anche l'ufficialità della cessione definita tra la Roma e gli sloveni del Ljubljana Tiago Pinto mette a segno un colpo in uscita ...ROMA - La Roma cede i giocatori della Primavera ormai fuori quota. L’avventura di Lamine Tall alla Roma si è conclusa. Il giocatore, come comunicato dal profilo Twitter ufficiale del club, è stato ced ...