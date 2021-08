Rinnovo Brozovic | l’Inter prende tempo Summit dopo la chiusura del mercato

Leggi su calcionews24

(Di martedì 3 agosto 2021) Le trattative per ildel centrocampista croato delMarceloavverrannoladelMarceloresta centrale nel progetto nerazzurro, ma il mondo aldel Covid è cambiato e deldel croato (contratto in scadenza tra un anno) si parlerà soltanto a finesi espone al rischio di perdere EpicBrozo a zero tra dodici mesi, ma in questo momento – come peraltro fatto da altri club – è più importante mandare un messaggio forte ai giocatori ...