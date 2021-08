Pisa | il mistero dello studente morto carbonizzato | si indaga sulle chat di un gioco online

(Di martedì 3 agosto 2021), ragazzo: procura apre inchiesta per istigazione al suicidio La procura diha aperto un’inchiesta per istigazione al suicidio sulla morte di Francesco Pantaleo,universitario di 23 anni originario di Marsala, trovatolo scorso 25 luglio nelle campagne di San Giuliano Terme. Si tratta di un atto dovuto per permettere alla magistratura di disporre l’esame autoptico, che verrà eseguito oggi, martedì 3 agosto, e di effettuare accertamenti tecnici sui dispositivi elettronici della vittima. Ed è proprio sul web e sui files ...

La procura di Pisa ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio sulla morte di Francesco Pantaleo, studente universitario di 23 anni originario di Marsala, trovato morto carbonizzato lo scorso 2 ...A sostegno dell'omicidio il fatto che addosso al ragazzo non è stato trovato nessun tipo di documento e nelle vicinanze non sono stati trovati strumenti come accendini o taniche con liquide che posson ...