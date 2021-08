Napoli, dall’America un’offerta importante: De Laurentiis tentenna (Di martedì 3 agosto 2021) Come riportato dal Corriere dello Sport, Ounas potrebbe lasciare a titolo definitivo il Napoli di De Laurentiis. Il Napoli di Spalletti sabato pomeriggio ha fornito un’ottima prestazione durante l’amichevole contro il Bayern Monaco. I partenopei hanno battuto i padroni di casa 0-3 grazie alla doppietta di Osimhen e alla rete realizzata da Machach. Gli azzurri si Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 3 agosto 2021) Come riportato dal Corriere dello Sport, Ounas potrebbe lasciare a titolo definitivo ildi De. Ildi Spalletti sabato pomeriggio ha fornito un’ottima prestazione durante l’amichevole contro il Bayern Monaco. I partenopei hanno battuto i padroni di casa 0-3 grazie alla doppietta di Osimhen e alla rete realizzata da Machach. Gli azzurri si Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

infoitsalute : RAI, Venerato: 'Ounas ha offerte dall'America, ma vuole restare in Europa! Torino o Monza in Italia, la richiesta d… - CalcioNapoli24 : - xshotinthedark : @WUXlANGEL A me li portò mio zio dall'america una volta rido poi li ho trovati qualche volta in un supermercato a n… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli dall’America Napoli, dall’America un’offerta importante: De Laurentiis tentenna SerieANews