Maneskin e Iggy Pop, in arrivo una collaborazione con il mostro sacro del rock? I fan ci sperano – Il video (Di martedì 3 agosto 2021) C’è una collaborazione all’orizzonte tra i Maneskin e l’icona del rock Iggy Pop? Non ci sono prove al momento, ma qualche indizio sufficiente per mandare in visibilio i fan dopo che ieri la band romana ha pubblicato su Instagram un frammento di una videochiamata insieme al rocker 74enne, che li saluta con un «Ciao eh!». La didascalia fa ben sperare, ma non si sbilancia: «Keep an eye on this. Soon», ovvero «teneteci d’occhio, presto succederà qualcosa». Nei commenti al post, il frontman Damiano dice che Iggy e la band «sono tutti amici», mentre Victoria lo chiama «punk ... Leggi su open.online (Di martedì 3 agosto 2021) C’è unaall’orizzonte tra ie l’icona delPop? Non ci sono prove al momento, ma qualche indizio sufficiente per mandare in visibilio i fan dopo che ieri la band romana ha pubblicato su Instagram un frammento di unachiamata insieme aler 74enne, che li saluta con un «Ciao eh!». La didascalia fa ben sperare, ma non si sbilancia: «Keep an eye on this. Soon», ovvero «teneteci d’occhio, presto succederà qualcosa». Nei commenti al post, il frontman Damiano dice chee la band «sono tutti amici», mentre Victoria lo chiama «punk ...

