LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Simone Biles torna ed è bronzo alla trave! Vince Guan (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.41 La 16enne cinese Chenchen Guan è la nuova Campionessa Olimpica alla trave (14.633). L’argento finisce al collo della sua connazionale Xijing Tang (14.233). Simone Biles MEDAGLIA DI bronzo (14.000): torna in gara ed è subito sul podio! Seconda medaglia olimpica per lei dopo l’argento con la squadra. 11.40 WOOOW! 14.633 con 6.6 di D Score, Chenchen Guan ha vinto la medaglia d’oro alla trave! 11.34 Enjambè cambio e flick in entrata. Salto teso non impeccabile, ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.41 La 16enne cinese Chenchenè la nuova Campionessa Olimpicatrave (14.633). L’argento finisce al collo della sua connazionale Xijing Tang (14.233).MEDAGLIA DI(14.000):in gara ed è subito sul podio! Seconda medaglia olimpica per lei dopo l’argento con la squadra. 11.40 WOOOW! 14.633 con 6.6 di D Score, Chenchenha vinto la medaglia d’oro11.34 Enjambè cambio e flick in entrata. Salto teso non impeccabile, ...

