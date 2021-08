Le domande e le risposte giuste per passare dalle parole ai fatti sostenibili

Leggi su linkiesta

(Di martedì 3 agosto 2021)aiin tema dità è una responsabilità primaria per le imprese, in particolare nella filiera food, insieme al tessile-moda, tra quelle a maggiore impatto ambientale. E chi dovrà fare da guida? Quali strumenti e innovazioni organizzative bisogna mettere in campo? Quali obiettivi sono più rilevanti per il contesto delle imprese? Sono i temi del terzo appuntamento con il Green Retail Lab organizzato da Retail Institute Italia, espressamente dedicato alla filiera alimentare sostenibile. Per Andrea Alemanno, group director Ipsos, latà oggi è «il ...