Il rumore che mistifica la realtà scientifica

(Di martedì 3 agosto 2021) Il fisico Marco Cattaneo dirige, oltre a Mind e National Geographic, anche l’edizione italiana del prestigioso Scientific American – Le Scienze. È la persona giusta per tentare di fare chiarezza sul «di fondo» che rischia di coprire lain un’era difficile. Il Green pass comporta il pericolo di un possibile controllo di massa? Non lo vedo, semmai potrebbe esserci un pericolo di discriminazione, anche non necessariamente volontaria. La paura è una prerogativa di tutti, e quindi non … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

LegaSalvini : Hoara #Borselli: “Stride il rumore che sta suscitando la morte di De Donno con il silenzio che gli era stato riserv… - RASHEED104 : RT @Giu_Fabiana: E portami a sentire il rumore del vento Che tanto torneresti in qualsiasi momento Portami dovunque basta che ci sia posto… - _Delilah__ : fa più rumore il tuo silenzio che le urla della gente un albero che cade che una foresta intera che cresce tengo i… - Chiara200212 : RT @Grace_84deluca: Sei il mio pensiero che fa rumore tra i silenzi del cuore.Buongiornissimo?????? #gregorelli - scuccimatte : RT @paolo_o_pazz: giuro che sto piangendo, tra abbigliamento, vecchio che gli passa dietro e il rumore in sottofondo dell'elicottero, regis… -

Ultime Notizie dalla rete : rumore che

Il Manifesto

... grazie a celebrità come LeBron Jameshanno sfoggiato la 'b' sulle loro orecchie , con i nuovi auricolari true wireless Studio Buds, dotati di cancellazione del, mette fuori il naso da ...Una riformasecondo le parti sociali 'guarda più al passatoal futuro' e alla fine si risolverà in 'moltoper nulla'. A detta di Cgil, Cisl e Uil del Trentino, a lasciare perplessi è ...Non ci sono spettatori, urla, cori, applausi. Eppure l’Olimpiade resta lo spettacolo più bello al mondo Ma il silenzio non doveva essere la rovina dei Giochi? Non ci sono applausi scroscianti e cori s ...La seduta alla Camera sulla riforma della giustizia è stata per due volte rinviata su richiesta del Governo, che ha analizzato gli ordini del giorno accantonati. Dopo il voto di fiducia di ieri notte, ...