Il pranzo è servito, numero di telefono: come partecipare al programma (Di martedì 3 agosto 2021) Il pranzo è servito è il quiz estivo di Rai Uno. Il programma remake, condotto da Flavio Insinna, è una scommessa riuscita. Ecco come partecipare. Il pranzo è servitoDal 28 giugno è in onda su Rai Uno Il pranzo è servito. Il quiz televisivo è un appuntamento fisso nei pomeriggi estivi. Al timone del programma c’è Flavio Insinna che, dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 14,45, dà il benvenuto ai concorrenti dello show che era una punta di diamante del piccolo schermo negli anni Ottanta. Il quiz ... Leggi su chenews (Di martedì 3 agosto 2021) Ilè il quiz estivo di Rai Uno. Ilremake, condotto da Flavio Insinna, è una scommessa riuscita. Ecco. IlDal 28 giugno è in onda su Rai Uno Il. Il quiz televisivo è un appuntamento fisso nei pomeriggi estivi. Al timone delc’è Flavio Insinna che, dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 14,45, dà il benvenuto ai concorrenti dello show che era una punta di diamante del piccolo schermo negli anni Ottanta. Il quiz ...

Advertising

zazoomblog : Il pranzo è servito numero di telefono: come partecipare al programma - #pranzo #servito #numero #telefono: - zazoomblog : Ascolti TV 2 agosto: malissimo Il pranzo è servito Marco Liorni gongola - #Ascolti #agosto: #malissimo #pranzo… - zazoomblog : Ascolti TV 2 agosto: malissimo Il pranzo è servito Marco Liorni gongola - #Ascolti #agosto: #malissimo #pranzo - commentireali : Ma il pranzo è servito non era meglio lasciarlo nei archivi storici del dimenticatoio? #AscoltiTv - EraldoFR : Gli USA tengono sott'olio Berlusconi e tutti i piduisti come lui, i cambiacasacca al primo cambiamento di presidenz… -