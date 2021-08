Il dispenser intelligente per il sapone | by Amazon | Punto Informatico

(Di martedì 3 agosto 2021) Non ancora disponibile in Italia, lo Smart Soapricorda di lavarsi le mani per 20 secondi e si interfaccia con l’assistente Alexa. Ilper il, by. Read MoreL'articolo Ilper il, byproviene da HelpMeTech.

Unper il sapone , in grado di interfacciarsi tramite l'assistente virtuale Alexa a un dispositivo della gamma Echo (alcuni sono in sconto ), progettato da Amazon in modo da ...A ulteriore garanzia, inoltre, e attiva una retedi 400 telecamere, in grado di ... In tutti gli spazi comuni la parola d'ordine e igiene: oltre aidi gel idro - alcolici per ...Non ancora disponibile in Italia, lo Smart Soap Dispenser ricorda di lavarsi le mani per 20 secondi e si interfaccia con l'assistente Alexa.Nelle scorse ora ha debuttato sul mercato americano Smart Soap Dispenser, l’erogatore intelligente di sapore per le mani di Amazon. Costa 54,99 dollari, si connette ad Alexa ed ha dieci LED per cronom ...