Golf: calendario PGA Tour 2021-2022. Le date della nuova stagione sul circuito americano (Di martedì 3 agosto 2021) La PGA of America ha rilasciato il calendario della stagione 2021-2022 del PGA Tour, che contiene diverse modifiche e alcuni momenti che si possono definire storici rispetto sia all'annata in corso che al senso assoluto della situazione. Quello che non cambia è la durata, da settembre ad agosto. Si riparte dal Fortinet Championship, che è l'ex Safeway Open. Subito spazio alla Ryder Cup, con lo Houston Open che finisce nella seconda settimana di novembre, preceduto da Mayakoba. Classico break a dicembre, poi si riparte e, a febbraio, c'è lo scambio di

