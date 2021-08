Giroud: 20 anni dopo Bierhoff, il Milan torna a usare... la testa (Di martedì 3 agosto 2021) Alla voce 'gol più bello' c'è lo scorpione, Puskas Award del 2017 con tanto di applausi e volti stupiti, tipo urlo di Munch. Alla voce 'gol manifesto', però, c'è il colpo di testa contro l'Arsenal in ... Leggi su gazzetta (Di martedì 3 agosto 2021) Alla voce 'gol più bello' c'è lo scorpione, Puskas Award del 2017 con tanto di applausi e volti stupiti, tipo urlo di Munch. Alla voce 'gol manifesto', però, c'è il colpo dicontro l'Arsenal in ...

JrSesta : @Afterli40368201 Orrenda fine! Non vincono nulla da anni, e comprano Giroud AHAHAHAJ - sportli26181512 : Giroud: 20 anni dopo Bierhoff, il Milan torna a usare... la testa: Giroud, 20 anni dopo Bierhoff il Milan torna a u… - Gazzetta_it : Giroud: 20 anni dopo Bierhoff, il Milan torna a usare... la testa - _mn3mo : RT @RoccoDigi: @il_Malpensante Situazione ad oggi Inter vende Hakimi a 70 milioni e dice no per 100milioni per Lukaku. Milan ha perso a 0… - IlMarziano8x : @masolinismo Dai Ras avete preso Giroud che ha 45 anni e avete perso i vostri giocatori migliori a 0 RAAAAS -