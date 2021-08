Giovedì Consiglio dei ministri sul 'Green pass', obbligo per le scuole. Slitta il lavoro (Di martedì 3 agosto 2021) L'obbligo del Green pass per il personale scolastico è una delle tante ipotesi che potrebbe arrivare su tavolo del governo. Anche se al momento nulla è deciso. In attesa della cabina di regia e del ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 3 agosto 2021) L'delper il personale scolastico è una delle tante ipotesi che potrebbe arrivare su tavolo del governo. Anche se al momento nulla è deciso. In attesa della cabina di regia e del ...

Advertising

Czinforma : - PaulBaidoa : RT @SaraMuggittu: Siete mai stati ad #Olzai? Vi consiglio di visitare la Casa Museo Carmelo Floris, un artista straordinario. In più sino a… - ComunediMarrubi : Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno giovedì 05 agosto 2021 alle ore 18.00, in seduta pubblica, sessio… - cronachelucane : FINANZIAMENTO ALLA LUCANA FILM COMMISSION: BARDI PROMETTE, MA I SUOI LO SMENTISCONO - Sulla Fondazione, la 4aCommis… - ninoBertolino : RT @orizzontescuola: Green pass e obbligo vaccinale per docenti e Ata: giovedì alle 14 il Consiglio dei Ministri? -

Ultime Notizie dalla rete : Giovedì Consiglio Giovedì Consiglio dei ministri sul 'Green pass', obbligo per le scuole. Slitta il lavoro In attesa della cabina di regia e del Cdm, che sono previsti giovedì prossimo , allo studio ci ... In vista del Consiglio dei Ministri, l'unico nodo resta l'applicazione del green pass nei vari settori ...

Green Pass, da Salvini 916 emendamenti per boicottarlo I due testi, quello in discussione alla Camera e quello da approvare giovedì in Consiglio dei ministri, si intrecciano perché tramite il primo Matteo Salvini vorrebbe boicottare il secondo. Gli ...

Green pass e obbligo vaccinale per docenti e Ata: giovedì alle 14 il Consiglio dei Ministri? Orizzonte Scuola In attesa della cabina di regia e del Cdm, che sono previstiprossimo , allo studio ci ... In vista deldei Ministri, l'unico nodo resta l'applicazione del green pass nei vari settori ...I due testi, quello in discussione alla Camera e quello da approvareindei ministri, si intrecciano perché tramite il primo Matteo Salvini vorrebbe boicottare il secondo. Gli ...