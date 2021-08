GFVIP | TOMMASO ELETTI E GIUCAS CASELLA CONCORRENTI?

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 3 agosto 2021) In una diretta instagram, tenutasi ieri sera, Davide Maggio in persona ha svelato un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 6, in onda da settembre in prima serata su Canale 5. Dal canto suo, anche il portale TvBlog ha lanciato un’indiscrezione. Il primo concorrente in questione è, il toy boy di Temptation Island 2021. Classe 2000 e aspirante istruttore di snowboard, il ragazzo ha fatto molto discutere in questa edizione di Temptation Island, vista la notevole differenza di età tra la sua fidanzata e lui. Il secondo concorrente che potrebbe varcare la famosa porta rossa è. Noto per le sue ...