Elettra Lamborghini incinta? Il post social spiazza i follower

(Di martedì 3 agosto 2021)si sta godendo le sue vacanze estive in compagnia del suo adorato marito e ovviamente condivide con i tantigli scatti di questa caldissima estate. C’è stata però una foto che ha provocato il caos. In realtà chi conosce bene lasa che la cantante ama prendersi in giro ed essere autoironica e si è capito che la fotoata, non voleva essere portatrice di notizie! Eppure il dubbio è nato e nel giro di pochissime ore, migliaia di persone si sono chieste sefosse. Laè in dolce attesa? ...

1annosenzaNaya : Se seguite uno di questi artisti battete un colpo è diventiamo moots Justin Biber Victoria Justice Ariana Grande Le… - NPrevalebunt : Elettra Lamborghini… che palle!!! - RVallesina : Elettra Lamborghini - Pistolero - zazoomblog : Elettra Lamborghini novità clamorosa per i fan: “Saluti da noi tre” - #Elettra #Lamborghini #novità - Aurorasmile13 : @CouchPotato7 Aspetta ma Elettra Lamborghini non è la figlia di qualche Lamborghini veramente? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

Da diverse settimanesemina, consapevolmente o no, alcuni indizi che hanno portato i fan a sospettare che l'ereditiera sia in dolce attesa. L' opinionista de L'Isola dei Famosi si trova in vacanza con ...Gli artisti che si esibiranno nella quarta puntata che andrà in onda su Italia 1 martedì 3 agosto 2021 sono: Alice Merton Topici The Kolors Ernia Rkomi Gaudiano Aiello Icon ...Perde invece una posizione Elettra Lamborghini con “Pistolero” che si piazza alla #7. Salgono dalla #9 alla #8 Fred De Palma e Anitta con “Un altro ballo”. Scivolano invece alla #9 i Maneskin con “I ...Elettra Lamborghini infiamma il dibattito social con l’ultimo scatto postato su Instagram, dove lascia intendere di essere incinta. Per la prima volta, a colpire non è il selfie in costume a Mykonos, ...