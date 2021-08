Denise Pipitone, verità e giustizia: anche l’ex pm Maria Angioni firma l’appello (Di martedì 3 agosto 2021) Maria Angioni, ex pm indagata per farse dichiarazioni ai pm, esorta a firmare la petizione online per chiedere verità e giustizia per Denise Pipitone. Maria Angioni, l’ex pm indagata per false dichiarazioni ai pm durante il processo sul caso di Denise Pipitone, oggi firma l’appello in cui chiede verità e giustizia sulla bimba scomparsa da 17 anni. Proprio lo scorso 18 giugno la Procura di Marsala ha ... Leggi su ck12 (Di martedì 3 agosto 2021), ex pm indagata per farse dichiarazioni ai pm, esorta are la petizione online per chiedereperpm indagata per false dichiarazioni ai pm durante il processo sul caso di, oggiin cui chiedesulla bimba scomparsa da 17 anni. Proprio lo scorso 18 giugno la Procura di Marsala ha ...

Advertising

Simo_Ventura : LUCE E GIUSTIZIA PER DENISE PIPITONE - Firma la petizione! - barberis_gloria : RT @Sere03369835: Articolo compl che rispetta una deontologia profes che in pochi hanno. @fattoquotidiano - Teacherwhocare : RT @Sere03369835: Articolo compl che rispetta una deontologia profes che in pochi hanno. @fattoquotidiano - Teacherwhocare : RT @Pantocrax: #DenisePipitone La gravità di quello che è successo in 17 anni è tale che mi meraviglio non se ne occupi la stampa tutta. Pe… - woodoow : RT @ilfattoblog: Denise Pipitone, l’ex pm a processo. Mi chiedo: perché tanta solerzia con lei e non coi sospetti? -