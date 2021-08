Calciomercato Juventus – Locatelli si complica | la richiesta del Sassuolo

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc apre al prestito di #Demiral all'@Atalanta_BC: i dettagli - DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc lavora per il centrocampista da regalare ad Allegri: #Locatelli rimane l'obiettivo… - DiMarzio : #Calciomercato | Il @SantosFC ufficializza la cessione di #KaioJorge alla @juventusfc: il comunicato del club brasi… - Cucciolina96251 : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @juventusfc - @locamanuel73 si complica: la richiesta del @SassuoloUS - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM… - Cucciolina96251 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #KaioJorge: stella o meteora? La #Juventus non ha un buon feeling con i brasiliani ????, riuscirà l’ex #Santos ad in… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

La possibile svolta Dybala © Getty ImagesPaulo Dybala e laancora insieme a lungo. È ... Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale YouTubeAtalanta: laavrebbe aperto al prestito di Merih Demiral, ma bisogna soddisfare una condizione Laha detto sì al prestito di Demiral all'Atalanta. I nerazzurri tentano ...La Juventus avrebbe deciso di puntare su Nikola Milenkovic, difensore centrale classe 1997 della Fiorentina e della nazionale serba, per sostituire Merih Demiral, destinato all'Atalanta: ...Dalle colonne del proprio sito, Gianluca Di Marzio di Sky Sport fa il punto sul futuro di Manuel Locatelli e il piano della Juventu: “L’obiettivo numero uno per il centrocampo bianconero rimane sempre ...