Calciomercato Barcellona, via un top player: ecco il prezzo (Di martedì 3 agosto 2021) Il Barcellona è alle prese con alcuni problemi finanziari che costringeranno i blaugrana a cedere qualche pezzo pregiato, anche in vista del rinnovo di Leo Messi. Il candidato principale che potrebbe lasciare il club è Antoine Griezmann. L'attaccante francese, però, non ha tante pretendenti: il City è su Kane, il Chelsea ha deciso di andare con forza su Lukaku. Rimane in ballo l'ipotesi di un clamoroso ritorno all'Atletico Madrid. Stando a quanto riferisce RAC1, il Barcellona chiede 50mln di euro per lasciar partire Griezmann. Una cifra alla portata dei colchoneros. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

