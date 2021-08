Brasile, Dani Alves: “Sempre difficile affrontare il Messico. Siamo in finale meritatamente” (Di martedì 3 agosto 2021) Dani Alves è il capitano del Brasile ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, oggi i verdeoro hanno superato il Messico ai calci di rigore e raggiunto la finalissima di sabato, nella quale affronteranno la Spagna. Dani Alves ha tirato, e segnato, il primo tiro dagli undici metri della serie. Ecco le parole del laterale ex Juve, riportate da AS:“L’avevo già detto altre volte, è Sempre molto complicato affrontare il Messico. E’ una squadra propositiva e con un bel calcio. Ma alla fine penso che Siamo in finale con ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 3 agosto 2021)è il capitano delai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, oggi i verdeoro hanno superato ilai calci di rigore e raggiunto la finalissima di sabato, nella quale affronteranno la Spagna.ha tirato, e segnato, il primo tiro dagli undici metri della serie. Ecco le parole del laterale ex Juve, riportate da AS:“L’avevo già detto altre volte, èmolto complicatoil. E’ una squadra propositiva e con un bel calcio. Ma alla fine penso cheincon ...

Advertising

Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Tokyo2020, l'ex Juve Dani Alves in finale con il Brasile - TUTTOJUVE_COM : Tokyo2020, l'ex Juve Dani Alves in finale con il Brasile - tuttosport : Tokyo 2020, calcio: il #Brasile di Dani Alves e la #Spagna in finale - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Tokyo2020, l'ex Juve Dani Alves in semifinale con il Brasile - TUTTOJUVE_COM : Tokyo2020, l'ex Juve Dani Alves in semifinale con il Brasile -