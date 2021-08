Borse europee e Piazza Affari proseguono in cauto rialzo

(Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – Lesi muovono all’insegna della cautela, confortate da una serie di risultato corporate positivi, ma frenate dall’intonazione più prudente delleasiatiche a causa dela diffusione della variante delta del Covid-19 e dell’invio di una nave militare tedesca nel Mare cinese. Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,188. Sessione debole per l’oro, che scambia con un calo dello 0,27%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,83%. Sui livelli ...

Il Sole 24 ORE

Lee Piazza Affarisi muovono all'insegna della cautela, confortate da una serie di risultato corporate positivi, ma frenate dall'intonazione più prudente delleasiatiche a causa dela ...Appaiono in cauto rialzo le principalidopo un avvio contrastato, con la stagione delle semestrali che volge al termine e l'allerta in corso sulla variante Delta del coronavirus. Parigi (+0,78%) è la migliore, seguita da ...Si confermano in rialzo le principali borse europee dopo l'indice sui prezzi alla produzione dell'Ue e alcune semestrali di rilievo. (ANSA) ...Le borse europee e Piazza Affarisi muovono all'insegna della cautela, confortate da una serie di risultato corporate positivi, ma ...